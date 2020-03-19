Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Соединенные Штаты объявили о планах по закупке 30 млн баррелей нефти для стратегического резерва на фоне низких цен на энергоносители, 19 марта сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению министерства энергетики США, 30 млн баррелей являются «первым шагом» для исполнения директивы президента США Дональда Трампа.

Нефтяные резервуары на побережьях Техаса и Луизианы могут вместить 77 миллионов баррелей нефти.

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