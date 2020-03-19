Москва, , 16:13 — REGNUM В настоящее время в мире существует угроза сегментации нефтяного рынка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что американский сенатор Кевин Крамер обратился к главе Белого дома с предложением запретить поставки в США нефти из России и стран ОПЕК «из-за предполагаемых попыток ряда государств подорвать американский нефтяной сектор, используя ситуацию с коронавирусом».

«Существует угроза сегментации нефтяного рынка. Я об этом писал ещё в середине нулевых. Американцы к этому шли, и из этого невинного обращения не городского, а сенатского сумасшедшего сможет действительно вырасти сегментация рынков. Штаты действительно могут закрыть свой рынок, — сказал экономист. — Для нас это не проблема, потому что мы в Америку поставляем немного, но это приведёт к тому, что возникнет вопрос, откуда они будут брать нефть. И куда пойдёт нефть Саудовской Аравии, которая сейчас идёт в США? На локальных рынках может быть дополнительное обрушение».

Однако, как подчеркнул Делягин, пока он бы считал это хотя и неприятной возможностью, но не критичной на фоне общих неприятностей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Руслан Дзарасов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что власти США вознамерились уберечь от больших убытков свою добычу сланцевой нефти и надеются, что им удастся сделать это за счёт отказа от приобретения российского «чёрного золота».

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