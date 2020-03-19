Москва, , 16:07 — REGNUM Текущая мировая цена на нефть является катастрофической, в этой войне на истощение выиграют США. Об этом 19 марта заявил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в интервью РБК.

«Коронавирус ударил по экономике. Но тот нефтяной шок, который произошел от развала сделки ОПЕК+, дает цену примерно от $20 до $25 минус от существующей цены», — сказал Федун.

Он добавил, что цена на нефть могла бы сейчас быть в районе $50, если бы стороны ОПЕК+ смогли договориться о продлении сделки.

По мнению Федуна, развал соглашения самым негативным образом скажется на России и Саудовской Аравии, а выиграют в этой войне на истощение США.