Киев, , 16:03 — REGNUM Государственная таможенная служба Украины информирует, что за первые 17 дней марта текущего года страна импортировала почти 160 тысяч тонн продуктов питания на сумму 211 млн долларов.

Соответствующая информация обнародована 19 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство подчеркивает, что сейчас импортировано на 40 тысяч тонн больше продовольствия, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это почти 8 тысяч полностью заполненных фур на 20 тонн. Украина делает продуктовые запасы, а потому не нужно скупать гречку и консервы на полгода вперед!» — отмечается в сообщении таможни.

Согласно источнику, «чемпионом» по импорту на Украину является категория «молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед» — завезено 3177 тонн, что на 312% больше, чем за 17 дней марта 2019 года.

Рост по категории «овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни» составил 138%, по категории «готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия» — 83%.

ИА REGNUM напоминает, что накануне таможня Украины выпустила специальное заявление, в котором утверждает, что перебоев в снабжении продовольствием в стране не будет.

17 марта было заявлено, что правительство Украиныначало мониторинг наличия продовольствия в магазинах.