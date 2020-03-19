Москва, , 16:00 — REGNUM Рынок энергоносителей 19 марта вновь пытается найти опору после того, как накануне вместе с новым раундом бегства от риска стоимость черного золота опустилась к новой психологической отметке в $25 по сорту Brent, хотя двумя днями ранее цены были еще на 20% выше на уровне $30, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«К полудню котировки колеблются вблизи цены закрытия предыдущего дня вблизи в $26,50. До конца дня с учетом сильной перепроданности следует ожидать движения в коридоре $25−27 за баррель.

Рынок привели в чувство новые агрессивные шаги ведущих центробанков и правительств развитых стран, которые помимо традиционного снижения ключевых ставок предполагают активное насыщение рынков ликвидностью. Сильным психологическим сигналом для рынков стало обсуждение возможности предоставления наличных денег потребителям напрямую. Об этом уже прямо говорят в Японии и США.

На фоне таких прогнозов, как например от JP Morgan о падении ВВП США в I кв. на 4% и во II кв. на 14% только подобные отчаянные меры способны остановить всеобщий хаос, творящийся на финансовых и товарных рынках. Тем не менее к текущему моменту итогом этому стала лишь стабилизация настроений.

Для рынка энергоносителей тем не менее говорить о достижении «дна» пока не приходится. По оценкам инвестбанка Goldman Sachs, в марте-апреле на страны ОЭСР придется 4 млн из 7 млн выпадающих баррелей потребления ежедневно. Это при условии, что эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

Ситуацию усугубляет то, что с апреля Россия, Саудовская Аравия в рамках разворачивающейся ценовой борьбы добавят на мировой рынок дополнительно 600 тыс. барр./сутки, при этом на аналогичные шаги, но в меньшем масштабе могут решиться и другие нефтепроизводители.

И в Москве, и в Эр-Рияде разрабатывают меры по поддержке экономике, но за стол переговоров пока никто не стремится. Очевидно, что пессимистичный прогноз достижения в $20 в ближайшие дни-недели становится все более вероятным», — полагает эксперт.

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