Москва, , 15:51 — REGNUM Саудовская Аравия помогает американской экономике, снижая цены на нефть, но наносит ущерб ядерному электорату президента США Дональда Трампа, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в США обсуждается вопрос о введении запрета на поставки нефти из РФ.

«Здесь больше всего медицины. И во вторую очередь это, конечно, политика. В чистом виде. Снижение цены на нефть бьёт по сланцевой отрасли Америки и бьёт по ядерному электорату Трампа. Саудовская Аравия помогает американской экономике в целом и европейкой экономике в целом, но в условиях карантина разрыв логистических цепочек — эта помощь — мертвому припарки. Поэтому помощь экономике в целом малозначима, малозаметна, а вот потери для сланцевой отрасли крайне болезненны», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК.

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