Уфа, , 15:47 — REGNUM Объем продаж гречки, макаронных изделий, соли, туалетной бумаги в торговой сети «Байрам» в Башкирии вырос примерно в два раза. Об этом сообщил управляющий этой торговой сети Павел Антипин, 19 марта передает пресс-служба правительства Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 19 марта представители Минсельхоза Башкирии вместе с журналистами побывали на продовольственных складах крупных республиканских производителей продуктов питания. Кроме этого, они посетили распределительные центры торговых сетей.

Отмечается, что так называемую «Продразведку» начали с осмотра складов торговых сетей «Пятерочка» и «Байрам».

По словам управляющего сети «Байрам» Павла Антипина, в минувшую неделю было зафиксировано увеличение объема продаж гречки, макаронных изделий, соли и туалетной бумаги примерно в два раза. Хотя поводов для беспокойства у местных жителей быть не должно. По его словам, на складах торговой сети находится запас продуктов и товаров примерно на четыре-пять недель. При этом через склад, который обеспечивает свыше ста магазинов в Башкирии, каждые сутки отгружается примерно 300 тонн продукции. Погрузка товаров идет постоянно, в том числе и в ночное время.

Представитель торговой сети заверил, что все продукты, в том числе и социально значимые, есть в полном объеме, поэтому нет никаких проблем и магазины обеспечены всеми товарами.

«Не стоит закупать ту же гречку и макароны в таких объемах, она же элементарно просто потом испортится и ее придется выбросить», — в заключении заявил Павел Антипин. Сообщается, что в прошлом году в Башкирии было произведено пищевых продуктов на 70,6 млрд рублей.

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