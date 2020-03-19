Киев, , 15:33 — REGNUM Раздать украинским пенсионерам по лишней 1 тыс. гривен всегда было беспроигрышной тактикой, но не в этот раз, заявил в своем комментарии 19 марта украинский политик Александр Данилюк.

ИА REGNUM напоминает, что Данилюк занимал пост секретарь Совнацбеза Украины с 28 мая 2019 по октябрь 2019 года, однако потом потерял контакт с президентом Зеленским и покинул должность и ряды его сторонников. До этого, при президенте Порошенко, Данилюк занимал пост министра финансов.

«Именно по пожилым людям вирус нанесет основной удар. Они справедливо боятся, что система не справится с пиковыми нагрузками. Поэтому именно в интересах пенсионеров чтобы государство вкладывало средства в то, чтобы они выжили — в госпитали, оборудование, транспортировку… Иначе для многих размер пенсии не будет иметь значения, если их не спасут», — объясняет свою позицию Данилюк.

По его словам, цена вопроса с «бонусом» пенсионерам только на этот год (1 тыс. грн дополнительных выплат и последующая индексация пенсий) составляет примерно 30 млрд грн.

«Это даже не популизм, это безответственность», — резюмировал Данилюк.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что с 1 апреля 2020 года правительство Украины будет готово выплатить дополнительную 1 тыс. грн всем тем, кто имеет пенсию меньше 5 тыс. гривен, а с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий.