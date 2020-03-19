Эр-Рияд, , 15:33 — REGNUM Сокращение бюджетных расходов началось в Саудовской Аравии на фоне падения цен на нефть. Об этом заявил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан, передаёт саудовское государственное информагентство SPA.

В бюджете на 2020 год сокращены пока наименее значимые статьи. Финансирование уменьшено на 50 млрд риалов, что соответствует $13,32 млрд. Такая сумма составляет меньше 5% бюджета.

Министр допустил, что при обострении мировой обстановки из-за коронавируса и новых проблем на нефтяном рынке расходование бюджета вновь пересмотрят.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение коронавируса нового типа сократило мировой спрос, что привело к снижению цен на нефть. Однако обвал цен произошел после того, как страны ОПЕК+ не пришли к новому соглашению о сокращении добычи нефти.

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