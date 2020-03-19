Симферополь, 19 марта 2020, 15:34 — REGNUM Цены на продовольствие и оборудование, которые Россия покупает за рубежом, будут продолжать расти. Об этом 19 марта на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Он также отметил, что за последние шесть лет значительно снизилась доля российского импорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анатолий Аксаков высказал предположение, что ситуация с курсом рубля в стране стабилизируется ближе к лету.
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