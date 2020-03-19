Симферополь, , 15:34 — REGNUM Цены на продовольствие и оборудование, которые Россия покупает за рубежом, будут продолжать расти. Об этом 19 марта на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Прежде всего, это касается цен на продовольствие и оборудование, которое Россия экспортирует из-за рубежа. Например, продовольствия мы сейчас закупаем за рубежом на 30% меньше, чем в 2014 году», — отметил Аксаков.

Он также отметил, что за последние шесть лет значительно снизилась доля российского импорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анатолий Аксаков высказал предположение, что ситуация с курсом рубля в стране стабилизируется ближе к лету.

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