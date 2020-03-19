Нур-Султан, 19 марта 2020, 15:25 — REGNUM Курс доллара достиг 448,5 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE. Курсы валют опубликованы 19 марта в 17:00 (15:00 мск) на официальном сайте KASE.
Во время торгов 19 марта курс доллара вырос на 8,94 тенге. Большинство обменных пунктов Казахстана покупают доллар за 450 тенге. Многие пункты приостановили продажу доллара.
Отметим, курс тенге резко обвалился за падением мировых цен на нефть. 19 марта Национальный банк Казахстана объявил о переходе торгов валюты в паре тенге-доллар на форму франкфуртского аукциона.
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