Уфа, , 15:14 — REGNUM Агропромышленный парк «Сармат» появится в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, парк планируют разместить в Кушнаренковском районе на двух участках общей площадью более 66 гектаров, располагающихся около федерального автошоссе М7 «Волга».

По словам чиновников, в настоящий момент идет работа с четырьмя потенциальными резидентами, которые планируют выращивать в парке плодово-ягодные культуры, перерабатывать горох, молоко, а также реализовать проект в области фармацевтики.

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