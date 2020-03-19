Липецк, , 15:12 — REGNUM Липецкая область получит финансирование из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, благодаря этому в регионе до 2021 года дополнительно смогут расселить ещё 853 человек.

В 2019 году Липецкая область в два раза превысила показатель Минстроя по переселению граждан из аварийного жилья. Новые квартиры получили 206 липчан из 12 аварийных домов. Глава администрации области Игорь Артамонов назвал активное взаимодействие с жителями региона по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья одним из наиболее важных направлений деятельности власти. Была утверждена областная адресная программа по переселению жителей из многоквартирных домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 годы. По ней должно быть расселено 113,16 тыс. квадратных метров аварийного жилья, улучшить условия проживания должны 6,86 тыс. человек.

Минстрой РФ установил меньший целевой показатель для Липецкой области: не менее 100,61 тыс. квадратных метров на расселение и улучшение условий проживания более чем у 5,6 тыс. человек. Адресная программа по переселению рассчитана на шесть этапов. В первоочередном порядке переселяют граждан из жилых помещений муниципальной формы собственности, заключая новые договоры соцнайма. Для переселения граждан, чье жилье находится в частной собственности, разработаны дорожные карты с указанием сроков проведения процедур. Общий объем финансирования второго этапа программы переселения составит более 440 миллионов рублей. Более 125 миллионов рублей на условиях софинансирования направят из бюджета области и муниципальных образований.

«Переселение липчан из аварийного жилья — в числе первоочередных задач областной власти. Мы и дальше будем работать с федеральным центром, чтобы переселение шло опережающими темпами», — считает глава региона Игорь Артамонов.