Симферополь, , 15:15 — REGNUM Ситуация с курсом рубля стабилизируется ближе к лету. Об этом 19 марта на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ближе к лету цены на нефть начнут расти, а значит, рубль будет укрепляться. К сожалению, в экономике есть эффект храповика: взлетаем по цене быстро, а назад он мешает опуститься. Видимо, такой эффект будет действовать», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Московской биржи, курс доллара в среду, 18 марта, поднимался выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Об этом: Курс доллара превысил 80 рублей

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