Симферополь, 19 марта 2020, 15:15 — REGNUM Ситуация с курсом рубля стабилизируется ближе к лету. Об этом 19 марта на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Московской биржи, курс доллара в среду, 18 марта, поднимался выше 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
Об этом: Курс доллара превысил 80 рублей
Читайте развитие сюжета: В РФ будут расти цены на зарубежное продовольствие и оборудование — Аксаков