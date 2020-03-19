Киев, , 15:08 — REGNUM Введение пошлины на уголь происхождением из России должно положительно повлиять на украинскую угольную отрасль, заявило 19 марта украинское министерство энергетики.

Как говорится в сообщении, таким образом правительство Украины предпринимает меры для урегулирования ситуации на энергетическом рынке.

«В частности, принято постановление Кабинета министров о введении специальной пошлины для электроэнергии и угля, которые ввозятся на таможенную территорию Украины с РФ, кроме антрацита и коксующегося угля, в размере 65% с 1 апреля 2020 года», — напоминает ведомство.

Впрочем, как именно проявится положительное влияние на отрасль, министерство не сообщает. Никакими цифрами заявление ведомства не подкрепляется.

ИА REGNUM напоминает, что 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время всеукраинского совещания работников угольной отрасли фактически поручил остановить импорт в страну «черного золота».

«О каком импорте может идти речь, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. А если какая-то марка у нас не добывается — только тогда мы можем поднимать вопрос импортаэтой марки», — отметил тогда Зеленский.