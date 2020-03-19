Москва, , 15:09 — REGNUM На данный момент ажиотажный спрос на продукты питания в магазинах России в связи с распространением эпидемии коронавируса стал снижаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Михаил Перельман, делясь своими наблюдениями за покупками граждан в магазинах.

«По моим наблюдениям, потребители начинают более рационально относиться к покупкам в традиционных магазинах. Проблем с запасом продовольствия как в торговых сетях, так и отдельных магазинах нет. Нет проблем и с поступлением продовольственных товаров в сами магазины.

Такая же ситуация и у онлайн-ретейлеров, которые в последние две недели в разы увеличили продажи продуктов питания на фоне повышенного спроса, связанного с опасениями из-за распространения коронавируса.

На сегодняшний день заполненность распределительных центров ретейлеров в РФ не менее чем на 70−80%. Причём речь идёт в первую очередь о быстрооборачиваемых товарах, товарах повышенного спроса.

На данный момент удалось избежать паники у потребителей при покупках продовольствия в российских магазинах. И смысла запасаться продуктами, а также товарами первой необходимости впрок нет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснила опустевшие полки в продовольственных магазинах неправильной логистикой.

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