Ульяновск, , 14:37 — REGNUM В Ульяновской области торговые сети работают в штатном режиме, «продукция имеется в полном объёме». Регион обеспечен продовольственными запасами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вице-губернатор — министр агропромышленного комплекса Михаил Семёнкин подчёркивает, что в Ульяновской области запас продовольственных социально значимых товаров в предприятиях торговли составляет от 20 до 30 дней, а по отдельным товарам, которые имеют длительный срок хранения, — 45 дней.

«Хочу заверить, что дефицита нет и не ожидается. Торговые сети работают в штатном режиме», — подчёркивает Михаил Семёнкин, отметив, что в «полном объёме» продукция есть в магазинах города и распределительных центрах.

По его словам, в регионе запасы зернобобовых культур составляют около 1,5 тыс. тонн есть, круп — более 1,5 тысяч тонн. Мукомольные предприятия полностью обеспечивают потребность Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России люди сметают с полок продукты питания, в основном крупы, соль и масло. Ранее глава государства Владимир Путин подчёркивал, что в стране достаточно продовольственных запасов, призвав жителей не тратить зря деньги и не закупать впрок продукты, которые потом придётся выбросить.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию по коронавирусу. По последним данным, новой вирусной инфекцией заразились 200 тыс. человек по всему миру.