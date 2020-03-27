Киев, , 06:38 — REGNUM Посчитали — прослезились: эта поговорка вновь приходит на ум по итогам состоявшейся проверки отчислений в украинскую экономику и составленного в этой связи топ-100. В какую сторону движется развивающаяся «великая агропромышленная держава», рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Навоз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

История Европы уже знает попытку реализации планов по превращению промышленной страны в аграрную. Это план Моргентау, который предполагал уничтожение германской промышленности в зоне оккупации западных стран после Второй мировой войны. Но уже к концу 1946 года стало понятно, что продолжение этого плана будет иметь чудовищные последствия. По словам бывшего президента США Герберта Гувера, план Моргентау потребует эвакуации или уничтожения 25 млн человек. В итоге пришлось срочно сворачивать «агроризацию» и применять альтернативный план Маршалла.

На современной Украине население считать не любят, а его бегство полагают, вероятно, разумной самоэвакуацией. Так что с этой стороны с превращением в агространу всё обстоит более-менее спокойно. А вот если пересчитать на деньги, то ни крупные агрохолдинги, ни крупные затраты на из содержание, ни даже разрешение на спекуляцию с землей не сдвинули до сих пор список платежеспособных налогоплательщиков. Кто же оказался в топ-100 украинской фискальной службы?

Читайте статью Андрея Ганжи «Украина: ухмылка «аграрной супердержавы», или А нас за что?».