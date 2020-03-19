Москва, , 14:47 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об обеспечении мероприятий, связанных с борьбой с распространением коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

«Борьба с коронавирусом в стране требует экстренных средств, мы не могли предвидеть разработку этих инструментов, в том числе при работе над бюджетом», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Предлагается предусмотреть возможность оперативного увеличения бюджетных ассигнований Резервного фонда правительства РФ в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году с их последующим использованием на реализацию мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом, а также на иные цели, определенные правительством РФ.

Вводится дополнительное к установленным Бюджетным кодексом РФ основание для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по решениям правительства РФ.

Также правительство РФ наделяется правом принимать в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году решения о предоставлении государственных гарантий РФ в валюте РФ с превышением общего объема предоставляемых гарантий, установленного на 2020 год.

«Мы должны быть готовы выделить любую сумму для спасения граждан и экономики», — заявил Макаров.