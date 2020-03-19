Сеул, , 14:23 — REGNUM В связи с распространением коронавируса по миру авиакомпании Южной Кореи приостанавливают полёты на остров Гуам. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, компания Korean Air приостановит полёты по маршруту Инчхон — Гуам с 21 марта по 30 апреля, компания Jeju Air — с 19 марта, а компания T'way Airlines — с 22 марта.

С 19 марта лица, желающие посетить остров, за исключением местных жителей и лиц, имеющих визу, должны предоставить документ подтверждающий отсутствие коронавируса, в противном случае их ждёт двухнедельный карантин.

Известно, что авиакомпании Южной Кореи продолжают отменять международные рейсы.

Авиакомпании Air Seoul и Air Busan приостановили полёты в Японию из-за ограничений Токио на въезд. Компания Jeju Air приостановила полёты по маршруту Инчхон — Вэйхай, оставив только два международных маршрута: Инчхон — Нарита и Инчхон — Осака.

Компания Jin Air также сократила полёты по международным рейсам за исключением перелётов между Инчхоном и Себу, Кларком (Филиппины) и Джохор-Бару (Малайзия) и между Пусаном и Кларком.

Во вторую неделю марта число международных пассажиров, воспользовавшихся услугами южнокорейских авиакомпаний, сократилось на 91,7%, до 138 442 человек. Отмечается, что к июню текущего года убытки авиакомпаний могут увеличиться до 6,32 трлн вон (~$4,9 млрд).