Москва, , 14:20 — REGNUM Сегодня хотя бы один человек из всей семьи, проживающей в крупном городе России, продолжает делать покупки в магазинах у дома. По моим личным наблюдениям, сетевой ретейл и небольшие магазины сегодня радуются росту выручки на фоне относительно невысокого повышения покупательной активности граждан, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«День ото дня магазины распродают залежавшиеся и запылившиеся крупы. Моя соседка, продавец-кассир в небольшом магазине эконом-класса, поведала о радости их владельцев факту продажи круп, которые они не могли реализовать почти шесть месяцев, с начала осени 2019 года.

Сегодня есть смысл закупать необходимые продукты максимум на 14 дней, именно столько длится карантин. Продукты никуда не исчезнут, логистика доставки товара со склада отточится, вероятно, уже в 20-х числах марта.

Паникеров нужно призывать к строгому ответу за свои публичные действия в социальных сетях и за провокационные фоторепортажи из ЕС в федеральных СМИ. Порой они выкладывают фотографии с пустыми полками магазинов в российских городах, а на самом деле они блестят от чистоты, поскольку их только что отмыли.

За распространение фейков о текущей ситуации в ретейле нужно жестко штрафовать. Повторюсь, я хожу в магазины каждый день, и в Москве сегодня все есть. Пустые полки быстро заполняются новым товаром на радость торговцам», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, трудностями с логистикой можно объяснить опустевшие полки в продовольственных магазинах, но дефицита товаров нет, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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