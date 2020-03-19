Москва, , 14:17 — REGNUM Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун назвал текущую мировую цену на нефть катастрофической.

По его словам, коронавирус ударил по экономике, но тот нефтяной шок, который произошел от развала сделки ОПЕК+, «он дает цену примерно, по нашим подсчетам, от $20 до $25 минус от существующей цены».

Если бы сторонам удалось договориться о продлении сделки, то баррель нефти сейчас стоил бы около $50, сказал он в интервью РБК.

В самой «негативной ситуации» из-за разрыва соглашения сделка окажутся Россия и Саудовская Аравия.

«Дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США», — сказал Федун.

Он также добавил, что доходы населения России будут падать, поскольку курс рубля будет падать. Никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет, резюмировал Федун.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов страны Антон Силуанов заявлял, что в настоящий момент экономическая ситуация в России развивается по одному из неблагоприятных сценариев, поэтому можно ожидать, что в 2020 году федеральный бюджет страны будет дефицитным. По его словам, Минфину придётся задействовать средства резерва — Фонда национального благосостояния.

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