Рига, , 14:09 — REGNUM Снабжение населения Латвии продовольствием может ухудшиться, если Польша не наладит нормальную работу пропускных пунктов для грузового транспорта на своих границах. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Федерации компаний Латвии, торгующих продовольствием.

Журналисты отмечают, что очереди грузовых автомобилей в Польше в районе границ с Литвой занимают 50 — 60 километров. Водители вынуждены простаивать в них сутками. Чтобы попасть в Литву, рассказал председатель компании-перевозчика Latvijas auto Александр Поцелуйко, водителю транспортного средства нужно провести в очереди два дня.

По его словам, водителей обязывают заполнять декларацию с картой маршрута, проверяют температуру и если всё в порядке — пропускают дальше. Эта процедура отнимает 20 — 30 минут на один транспорт.

Он добавил, что 18 марта у польской стороны вышли из строя измерители температуры. Очередь со стороны Мариямполя (Литва) составила 65 километров, отметил Поцелуйко.

По его словам, компании — перевозчики в этих условиях не способны выполнять требования Еврокомиссии к охране труда водителей, как и запланированный график работ. Маршрутный лист сократится с 12 000 до 5000 километров в месяц, отметил он.

Напомним, сложившуюся ситуацию с руководством Польши ранее обсуждали президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.