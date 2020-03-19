Москва, , 14:10 — REGNUM Банковский сектор может и должен спасти российскую экономику на фоне падения курса рубля. Об этом 19 марта заявил директор института прикладных политических исследований Григорий Добромелов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Для российской экономики пришло время, когда банковский сектор должен спасти реальный сектор экономики», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что в 2014 году правительство РФ активно спасало банки. и сейчас финансовый сектор должен отплатить за поддержку.

«Сейчас банки должны спасать реальный сектор экономики: снизить стоимость и проценты за переводы, это колоссальный плюс для экономики будет, снижать ставки по кредитам. ЦБ должно снизить процентную ставку, а не повышать», — сказал Добромелов.

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