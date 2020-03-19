Симферополь, 19 марта 2020, 14:11 — REGNUM В Крыму за чертой бедности живёт около 17% населения. Об этом, сообщила пресс-служба Кремля, 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, к 2024 году на полуострове должно остаться не менее 8% бедных.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил президенту России, что до 2022 года власти республики потратят порядка 20 миллиардов рублей на ремонт более половины дорого полуострова.
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