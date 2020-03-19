Москва, 19 марта 2020, 14:03 — REGNUM Экономика РФ возвращается в 2016 год, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 19 марта, опубликовав на видеохостинге YouTube видеоролик, в котором рассказал о своём видении ситуации в стране. По мнению Жуковского, в жизнь воплощаются самые мрачные прогнозы.
В такой ситуации, как полагает экономист, власти РФ будут закручивать гайки, повышать акцизы, цены на бензин, повышать пошлины и даже повышать пенсионный возраст после выборов в Госдуму в 2022-м.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская валюта продолжает обновлять минимумы на сочетании мощных деструктивных факторов в виде обвала нефти и эпидемии коронавируса.