Москва, , 14:03 — REGNUM Экономика РФ возвращается в 2016 год, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 19 марта, опубликовав на видеохостинге YouTube видеоролик, в котором рассказал о своём видении ситуации в стране. По мнению Жуковского, в жизнь воплощаются самые мрачные прогнозы.

«Продолжается обвальное падение цен на энергоносители, — констатировал Жуковский. — Мы видим, что нефть потеряла больше 3,5 процентов. Нефть пробила рубеж в 28 долларов за баррель. И на этом фоне не надо удивляться, что рубль рухнул до 78,5 рублей за доллар. Другими словами, мы вернулись в январь 2016 года. Мы погружаемся в глубочайший, мощный валютный кризис. Рубль посыпался, и мы увидим автоматический скачок цен, раскрутку маховика инфляции, обнищание населения, скачок бедности, затягивание поясов».

В такой ситуации, как полагает экономист, власти РФ будут закручивать гайки, повышать акцизы, цены на бензин, повышать пошлины и даже повышать пенсионный возраст после выборов в Госдуму в 2022-м.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российская валюта продолжает обновлять минимумы на сочетании мощных деструктивных факторов в виде обвала нефти и эпидемии коронавируса.