Чебоксары, 19 марта 2020, 13:59 — REGNUM В Чувашии в 2019 году в системе УФСИН произведено продукции и оказано услуг на сумму более 890 млн рублей. Об этом сообщил начальник ведомства Александр Робота на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти Чувашии.
В регионе в системе управления ФСИН производственная работа проводится по нескольким направлениям, из них основные — деревообработка, металлообработка, пошив одежды, растениеводство, животноводство. Отмечается, что за год объём выпуска товарной продукции и оказанных услуг превысил 890 млн рублей.
Александр Робота сообщил, что исправительные учреждения в Чувашии полностью обеспечивают себя овощами, свининой и молоком, при этом действует собственный цех по производству пакетированного молока. Начальник чувашского УФСИН также подчеркнул, что выращенные здесь картофели и овощи поставляются в Марий Эл.
Отметим, у управления ФСИН по Чувашии — 18 подведомственных учреждений, в том числе
Как сообщало ИА REGNUM, УФСИН по Чувашии подключится к пошиву медицинских масок.
Напомним, в этом году осуждённая исправительной колонии № 2 УФСИН Чувашии победила в первом всероссийском конкурсе среди осуждённых женщин «А ну-ка, девушки!». Она смогла опередить более 950 конкурсанток.
Читайте также: Осуждённая из Чувашии победила во всероссийском женском конкурсе