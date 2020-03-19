Чебоксары, , 13:59 — REGNUM В Чувашии в 2019 году в системе УФСИН произведено продукции и оказано услуг на сумму более 890 млн рублей. Об этом сообщил начальник ведомства Александр Робота на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым, сообщается на официальном портале органов власти Чувашии.

В регионе в системе управления ФСИН производственная работа проводится по нескольким направлениям, из них основные — деревообработка, металлообработка, пошив одежды, растениеводство, животноводство. Отмечается, что за год объём выпуска товарной продукции и оказанных услуг превысил 890 млн рублей.

«По итогам работы за 2019 год величина доходов от реализации товаров (работ, услуг), по приносящей доход деятельности, связанной с привлечением осужденных к труду, составила 897 млн 898 тыс. рублей», — уточняется в сообщении УФСИН по Чувашии.

Александр Робота сообщил, что исправительные учреждения в Чувашии полностью обеспечивают себя овощами, свининой и молоком, при этом действует собственный цех по производству пакетированного молока. Начальник чувашского УФСИН также подчеркнул, что выращенные здесь картофели и овощи поставляются в Марий Эл.

Отметим, у управления ФСИН по Чувашии — 18 подведомственных учреждений, в том числе

Как сообщало ИА REGNUM, УФСИН по Чувашии подключится к пошиву медицинских масок.

Напомним, в этом году осуждённая исправительной колонии № 2 УФСИН Чувашии победила в первом всероссийском конкурсе среди осуждённых женщин «А ну-ка, девушки!». Она смогла опередить более 950 конкурсанток.

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