Симферополь, , 13:54 — REGNUM До 2022 года власти Крыма потратят порядка 20 миллиардов рублей, чтобы отремонтировать более половины дорог полуострова. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«В общей сложности по вашему поручению будет выделено 17 миллиардов рублей в этом году на дорожное строительство, и два подрядчика. Это без национальных проектов — там больше трёх миллиардов рублей ещё дополнительно. Это в свою очередь позволит нам до 2022 года привести более 50% всех дорог в нормативное состояние», — заявил Аксёнов.

Он также сообщил, что в 2020 году в республике будет отремонтировано 106 общественных территорий, 75 общедомовых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил президенту России о том, что здравницы полуострова заполнены наполовину, однако полуостров занимает первое место по бронированию номеров на ближайший курортный сезон.

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