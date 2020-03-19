Москва, , 13:48 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов в Армению, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Протокол предусматривает, что экспорт российских нефтепродуктов (бензин автомобильный, парафин нефтяной жидкий) за исключением газа природного на территорию Армению осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ.

Индикативный баланс бензина на 2020 год предусмотрен в размере 155 тыс. тонн, для дизеля объем 155 тыс. тонн, парафин — 2,2 тыс. тонн, уточнила замглавы Минюста Анастасия Бондаренко.