Бишкек, , 13:40 — REGNUM Имевшиеся в аптеках Киргизии 3,5 миллиона медицинских масок после объявления пандемии коронавирусной инфекции раскупили за три дня. Об этом сегодня, 19 марта, на заседании республиканского парламента заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам высокопоставленного чиновника, из-за резко возросшего спроса в Киргизии, а также по причине дефицита в других странах, пришлось налаживать в республике собственное производство медицинских масок.

Глава правительства отметил, что сейчас их начали выпускать на территории столичной свободной экономической зоны и в городе Ош на юге страны.

Читайте также: В Киргизии выявили три первых случая заражения COVID-19