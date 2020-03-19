Джакарта, , 13:20 — REGNUM Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство откроет возможности для импорта газа, если цены будут дешевле, сообщает Antara.

Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что цены на газ в Индонезии довольно высокие и достигают 9 долларов США за миллион британских термальных единиц ($/MMBTU), хотя в настоящее время цены варьируются от 6 до 7 долларов США ($/MMBTU).

По его словам, если цена на газ составит менее 3 долларов США ($/MMBTU), Индонезия будем импортировать газ.

Ранее правительство решило снизить цену на природный газ до 6 долларов США ($/MMBTU).

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии признал влияние коронавируса на экономику страны.

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