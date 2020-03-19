Москва, , 13:15 — REGNUM Госдума приняла закон о наказании за нарушения требования о репатриации валюты, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Вводится уголовная и административная ответственность. Максимальное наказание составит до пяти лет лишения свободы.

Поправками в Уголовный кодекс также повышаются пороговые значения сумм крупного и особо крупного размеров нерепатриированных денежных средств, являющихся обязательными признаками уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств. Для крупного размера порог повышается с 9 млн до 100 млн рублей, особо крупного — с 45 млн до 150 млн рублей.

Одновременно вводится такое наказание, как предупреждение за ряд нарушений в валютной сфере. В частности, за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные работы (оказанные услуги), либо невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты РФ, причитающихся от нерезидента в соответствии с условиями договора займа. При повторном нарушение последует уголовная ответственность.

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