Москва, , 13:13 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, меняющий определение крупного и особо крупного размера неуплаченных налогов и взносов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Поправками в Уголовный кодекс в статьях о налоговых преступлениях меняется порядок определения крупного и особо крупного размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных либо неперечисленных) налогов, сборов, страховых взносов.

При уклонении физлица от уплаты налогов, сборов, страховых взносов крупным размером будет признаваться сумма, превышающая за период в пределах 3-х финансовых лет подряд 2,7 млн рублей, а особо крупным размером — превышающая за период в пределах 3-х финансовых лет подряд 13,5 млн рублей.

Сейчас крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах 3-х финансовых лет подряд более 900 тыс. рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 2,7 млн рублей. Особо крупным размером — сумма, составляющая за период в пределах 3-х финансовых лет подряд более 4,5 млн рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 13,5 млн рублей.

При уклонении организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов крупным размером будет признаваться сумма, превышающая за период в пределах 3-х финансовых лет подряд 15 млн рублей, а особо крупным размером — превышающая за период в пределах 3-х финансовых лет подряд 45 млн рублей.

Сейчас крупным размером признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах 3-х финансовых лет подряд более 5 млн рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25% подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 15 млн рублей. Особо крупным размером — сумма, составляющая за период в пределах 3-х финансовых лет подряд более 15 млн рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50% подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 45 млн рублей.

Эти показатели влияют на размер санкций за нарушение норм Уголовного кодекса.