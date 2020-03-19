Москва, , 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводится в раках оплаты приобретаемого пакета акций ПАО Сбербанк. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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«Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель», — отметили в Банке России, добавив, что при превышении этого уровня операции совершаться не будут.

Отмечается, что для проведения этих операций был разработан механизм продаж, который учитывает наблюдающуюся на рынках повышенную волатильность. Как подчеркнули в Банке России, он призван усилить «стабилизирующее действие бюджетного правила при низких ценах на нефть и тем самым способствовать экономической и финансовой стабильности». Данному механизму продаж валюты на внутреннем рынке Центробанк РФ будет следовать до 30 сентября 2020 года

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России владел контрольным пакетом акций Сбербанка с момента развала Советского Союза. После стабилизации российской банковской системы встал вопрос о том, что ее регулятор — Банк России — не может владеть тем, что он регулирует — то есть крупнейшим банком.

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Банка России. Деньги на эту сделку будут взяты из Фонда национального благосостояния. Получивший эти деньги Центробанк почти все их перечислит обратно в бюджет.

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