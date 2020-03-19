Симферополь, , 13:11 — REGNUM Здравницы Крыма заполнены наполовину, однако полуостров занимает первое место по бронированию номеров на курортный сезон. Об этом 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Крым сегодня на первом месте по бронированию номеров на курортный сезон. С одной стороны, для нас это хорошо, но с другой — опять же это дополнительные меры безопасности, огромный поток туристов», — отметил Аксёнов.

По его словам, в Крыму пока здравницы загружены на 50%.

«Мы ожидаем с учётом этого режима, что, возможно, люди поедут сюда, поэтому меры безопасности и консультации по поводу коронавируса проводятся со всеми отельерами», — уточнил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на полуострове отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения с Россией и ввели режим «повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов заверил Путина в отсутствии больных коронавирусом в Крыму