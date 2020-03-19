Симферополь, 19 марта 2020, 13:11 — REGNUM Здравницы Крыма заполнены наполовину, однако полуостров занимает первое место по бронированию номеров на курортный сезон. Об этом 19 марта заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, в Крыму пока здравницы загружены на 50%.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на полуострове отменили все массовые мероприятия, посвящённые празднованию годовщины воссоединения с Россией и ввели режим «повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавируса.
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