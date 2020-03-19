Нальчик, , 13:01 — REGNUM Росстат установил рост зарплат на Северном Кавказе. По итогам 2019 года он составил в среднем 7,2%. Больше всего по сравнению с 2018 годом подросла зарплата в Кабардино-Балкарии — на 10,4%, сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по СКФО.

В Дагестане рост составил 7,7%, В Ставропольском крае — 7,5%, в Ингушетии — 7,2%, Чечне — 6%, Карачаево-Черкесии — 5,7%. Наименьший рост зарплат отмечен в Северной Осетии — 4,5%.

При этом в номинальном выражении самая высокая средняя зарплата в Ставропольском крае — 31,866 тыс. рублей. Меньше всего в денежном выражении заработная плата в Карачаево-Черкесии — немногим более 27 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, самая низкая среднемесячная заработная плата в России по итогам первого полугодия 2019 года была зафиксирована в Карачаево-Черкесии — 22,682 рубля. Это почти вдвое ниже, чем в среднем по стране.