Москва, , 12:58 — REGNUM Главный фактор, который определяет мировые цены на нефть, это не соглашение РФ с ОПЕК и не вспышка коронавируса, убеждён завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Главным фактором будет динамика мировой экономики, — сказал Дзарасов. — Главный фактор — это десятилетняя стагнация мировой экономики. Как она будет развиваться? Скорее всего, сейчас основные центробанки наиболее крупных государств осуществят новую денежную интервенцию, чтобы противостоять этому спаду. Впрочем, многие эксперты считают, что цена на нефть долго не сможет держаться на низком уровне. Даже в условиях великой стагнации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучал прогноз, что падение цены на нефть может приостановиться на уровне 15−20 долларов за баррель.

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