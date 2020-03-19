Москва, 19 марта 2020, 12:58 — REGNUM Главный фактор, который определяет мировые цены на нефть, это не соглашение РФ с ОПЕК и не вспышка коронавируса, убеждён завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 19 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучал прогноз, что падение цены на нефть может приостановиться на уровне 15−20 долларов за баррель.
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