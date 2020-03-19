Сеул, , 13:02 — REGNUM C 20 марта в Южной Корее пассажиры внутренних авиалиний смогут зайти на борт самолёта без удостоверения личности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

По их словам, каждый пассажир сможет пройти процедуру идентификации с помощью электронного удостоверения через приложение «Правительство24» на смартфоне.

В министерстве отмечают, что данная система облегчит процедуру посадки в самолёт.

В настоящее время представители министерства науки и информационно-коммуникационных технологий и Управления полиции работают над внедрением в первом полугодии системы электронных водительских удостоверений.