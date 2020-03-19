Москва, , 12:57 — REGNUM Российская валюта продолжает обновлять минимумы на сочетании мощных деструктивных факторов в виде обвала нефти и эпидемии коронавируса. Доллар, который 18 марта пронзил отметку 80 руб., 19 марта отметился на новых более чем четырехлетних максимумах в районе 81,60 руб. Правда, котировки тут же отскочили и стабилизировались в районе 79,30 руб., теряя более 1%, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Повышенная турбулентность на мировых рынках как минимум в краткосрочной перспективе продолжится, а значит, и российской валюте не укрыться от медвежьих рисков и волатильности. Вопрос в том, когда будет достигнуто дно на рынках акций и в сырьевом сегменте.

Ясно одно — инвесторы не успокоятся до тех пор, пока пандемию не удастся взять под контроль, и число заражений не пойдет на спад. Пока же сохраняется такая нервозная обстановка, возможны сценарии с возвращением доллара выше 80 руб., с перспективой обновления максимумов, особенно на фоне угрозы дальнейшего падения нефтяных цен.

С другой стороны, если нефть марки Brent расположится в диапазоне $20−25 за баррель, экспортеры не позволят ценам задержаться на таких уровнях надолго. Соответственно, будут приняты меры, которые повлекут восстановление котировок черного золота и, соответственно, нашей валюты, за курсом которой также пристально следят власти.

К слову, своеобразной опорой для рубля сейчас могут послужить продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России валюты из ФНБ для оплаты приобретенного пакета акций «Сбербанка», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар превысил 80 рублей, евро — 88