Ростов-на-Дону, 19 марта 2020, 12:54 — REGNUM Управление наружной рекламы Ростова-на-Дону ищет подрядчика по комплексному оформлению областного центра к празднованию 75-й годовщины Великой Победы. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.
«Установка красочных флажных композиций украсит город, создаст праздничное настроение и обеспечит положительное эмоциональное восприятие их людьми», — говорится в технической документации.
Победитель торгов должен установить флаги и панно на главных транспортных артериях города-миллионника. Особое внимание уделят оформлению Театральной площади, где 9 мая состоится парад Победы. Стоимость работ оценивается в 22,5 млн рублей.