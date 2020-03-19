Москва, , 12:52 — REGNUM В России выделят до 300 млрд рублей на поддержку экономики, и реализация предложенных мер может начаться уже сегодня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

«Определены и объёмы ресурсов — до 300 млрд рублей. Определён фонд для поддержки соответствующих отраслей», — заявил Силуанов.

Он отметил, что меры включают и субсидирование процентных ставок, и отсрочки по оплате налогов, дополнительные государственные гарантии и сокращение налоговых проверок.

«Мы будем непосредственно использовать весь тот инструментарий — уже сегодня даны поручения по подготовке целого ряда нормативных и законодательных решений», — указал Силуанов.

«Перечень мер правительства разработан, в ближайшее время — буквально завтра, сегодня, — начинаем их реализацию», — подчеркнул министр.