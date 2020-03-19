Москва, , 12:51 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, полностью освобождающий ряд социальных выплат от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Снимается ограничение в размере 1 млн рублей, действующее в настоящее время в отношении освобождаемых от НДФЛ доходов, получаемых в виде единовременных компенсационных выплат медицинским и педагогическим работникам по программам «Земский врач» и «Земский учитель».

Выплаты освободят от НДФЛ уже с 2020 года, норма будет действовать на время реализации «земских» программ.

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