Калуга, , 15:27 — REGNUM В Калужской области прекращается продовольственный бум. В магазинах почти в четыре раза увеличены объемы поставок социально-значимых товаров. Об этом 19 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве конкурентной политики региона.

В магазины поставки товара осуществляются стабильно. Перераспределен транспорт для развоза категорий товаров первой необходимости. В торговых залах скорректировали правила выкладки — некоторые товары выставлены паллетами, чтобы обеспечить спрос. Запасов продовольствия в магазинах достаточно: круп, муки, соли и сахара, чая, растительного масла, мясных и рыбных консервов, а также картофеля хватит всем жителям региона.

Совместно с органами местного самоуправления проходят заседания штаба по мониторингу товарных рынков. В случае необоснованного увеличения цен будут приняты меры в рамках антимонопольного законодательства. На территории региона в настоящее время дефицита товаров нет, подчеркнули в министерстве.

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