Москва, , 12:46 — REGNUM План оперативных мер по поддержке экономики предполагает целый ряд инструментов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

«Правительством принят план оперативных мер по поддержке экономики. Этот план предусматривает оказание поддержки действительно ключевым отраслям: авиаперевозке, туризму, это и вопросы торговли, и среднего и малого предпринимательства, субъекты Российской Федерации», — заявил Силуанов.

В наборе целый ряд инструментов, указал министр.

«Это и субсидирование процентных ставок, и отсрочка по оплате налогов, прямые бюджетные вложения, государственные гарантии и, соответственно, сокращение административного воздействия на бизнес. Мы приняли решение не проводить проверки, в том числе налоговые проверки, которые создают дополнительные издержки для бизнеса», — пояснил он.