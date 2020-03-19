Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Дело о возможном завышении цен на медицинские маски на фоне пандемии коронавируса будет рассмотрено в закрытом от общественности режиме. Такое решение приняли в управлении Федеральной антимонопольной службы по Петербургу и Ленобласти.

Трехслойные маски Дарья Драй © ИА REGNUM

В четверг, 19 марта, началось первое заседание по делу, но журналистам пришлось покинуть зал.

«В связи с тем, что практически все материалы данного дела составляют материалы, которые представляют коммерческую тайну, комиссия определила: данное дело рассматривать в закрытом режиме. В связи с этим, соответственно, запрещается вести видеозапись, аудиозапись», — сообщил заместитель главы управления Вячеслав Тукаев. Это было сделано по ходатайству коммерческой структуры.

Заметим, ответчиками по делу проходят компании «Медицина Санкт-Петербург», «НПКФ» «Эклиф», «Профитмед СПб» и «Новамед СПб». Как подозревает УФАС, эти организации с середины января по начало февраля 2020 практически одновременно и более чем в 1,5 раза подняли цены для розничных предприятий.

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