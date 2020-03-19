Абуджа, , 12:51 — REGNUM Правительство Нигерии намерено снизить цены на бензин, поскольку мировые цены на сырую нефть резко упали. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов телерадиокомпании, литр будет стоить 125 найр (0,34 долл. США), вместо 145 найр.

«Это делается для смягчения экономического воздействия COVID-19 на наше население», — заявил министр нефти Нигерии Тимипре Сильва в интервью журналистам агентства.

По сообщению репортеров, несмотря на то, что Нигерия является одним из крупнейших производителей нефти в Африке, ей приходится импортировать большую часть топлива, используемого в стране.