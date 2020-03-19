Тбилиси, , 13:05 — REGNUM В Грузии имеются достаточные запасы консервной продукции, и ее дефицита возникнуть не должно даже в условиях ажиотажа на фоне распространения коронавируса COVID-19. Такое заявление 19 марта сделал министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны Леван Давиташвили после встречи крупными производителями этой продукции, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

»На потребительском рынке основная часть консервной продукции грузинского производства. На встрече с руководителями компаний мы обсудили вопрос запасов», — рассказал журналистам Давиташвили.

По его словам, производители его заверили, что у них есть годовой запас консервов, а потому дефицита не предвидится даже при повышенном спросе на продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в продуктовых магазинах Грузии начался ажиотаж после публикаций о выявленных инфицированных коронавирусом в стране.

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