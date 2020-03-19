Москва, , 12:40 — REGNUM Закон о защите и поощрении капиталовложений откроет новые источники ресурсов для российской экономики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 марта заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

«Мы рассчитываем, что этот законопроект даст нам дополнительные ресурсы в экономику. По оценкам самих же инвесторов, порядка 30 трлн рублей. Инвесторы ждут это решение, правительство Российской Федерации уже готовит три нормативно-правовых акта, которые будут приняты во исполнение этого закона», — заявил Силуанов.

Он напомнил, что в ходе рассмотрения законопроект был кардинально пересмотрен и очищен от «ряда дискуссионных моментов».

«Мы создали новый инструмент — это прецедент в нашей практике, когда мы создаём стабильность налоговых условий до 20 лет, создаём стабильность условий землепользования и градостроительной деятельности, создаём стабильность условий оказания финансовой поддержки», — подчеркнул министр.