Москва, , 12:40 — REGNUM Новый режим работы на валютном рынке позволит сделать более предсказуемым предложение валюты в условиях падения цен. Об этом 19 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он напомнил, что Министерство финансов и Банк России заявили о новом режиме работы на валютном рынке.

«Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель», — сказал Мишустин.

Глава правительства рассказал, что новый режим продажи валюты ЦБ позволит увеличить предложение валюты, а также сделать его более предсказуемым в условиях падения нефтяных цен.

Он пообещал, что и далее будут приниматься меры для обеспечения финансовой стабильности.