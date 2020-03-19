Бишкек, , 12:35 — REGNUM Правительство Киргизии выделит 1,1 млрд сомов ($15 млн) на борьбу с коронавирусом. Об этом 19 марта заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании Жогорку Кенеша (парламента).

По его словам, министерство здравоохранения получит 30 млн сомов ($411 тыс.), МЧС — 21 млн сомов ($288 тыс.), госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности — 5 млн сомов ($68,6 тыс.).

Абылгазиев добавил, что на поддержку экономики направят 400 млн сомов ($5,5 млн). Еще 800 млн сомов ($11 млн) выделят банки для предпринимателей под льготные проценты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киргизии выявлено три случая заражения коронавирусом. Все пациенты прибыли из Саудовской Аравии.

Читайте также: В карантин поместили всех летевших в Киргизию с заразившимися коронавирусом